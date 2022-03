Donatella Rettore ha svelato che non ci sarebbe alcuna simpatia tra lei e la storica collega Loredana Bertè.

A quanto pare non corre buon sangue tra Loredana Bertè e Donatella Rettore, e a svelare i dettagli della vicenda è stata la stessa cantante di Chimica, che a Verissimo ha confessato: “Non c’incontriamo mai e quando succede lei si gira dall’altra parte. Pazienza”.

Donatella Rettore

Donatella Rettore e Loredana Bertè

Non c’è alcuna simpatia tra Loredana Bertè e Donatella Rettore e la stessa cantante di Chimica ha confessato a Verissimo che lei e la sorella di Mia Martini non si rivolgerebbero neanche il saluto. In passato Loredana Bertè ha sporto denuncia contro Donatella Rettore per alcune delle sue affermazioni nei suoi confronti, ma la vicenda non è mai giunta in tribunale.

“Siamo sempre state diverse. È lei che si sente una mia rivale. Per me è tutto chiuso. Anzi quest’anno a Sanremo se avesse vinto sarei stata pure contenta. Eravamo amiche. Poi mi ha chiamato in causa. Io dissi che evidentemente era invidiosa del mio primo posto in classifica. Da lì in poi mi ha detto di tutto, al punto che fui costretta a dirle “Io con te non parlo più”. In tribunale tutto chiuso perché i giudici non potevano perdere tempo con due cretine”, aveva confessato la Rettore a Leggo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG