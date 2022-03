Dopo le quasi-nozze di Silvio Berlusconi e Marta Fascina, i due si appresterebbero ad accogliere un bambino.

Secondo un rumor riportato da Novella 2000, Silvio Berlusconi potrebbe diventare presto padre per la sesta volta a 86 anni. Secondo il settimanale di Roberto Alessi infatti Marta Fascina – la compagna 32enne del Cavaliere – sarebbe in attesa di un bebè. La notizia al momento non ha ricevuto conferme né smentite.

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi papà per la sesta volta?

Cicogna in arrivo a casa di Silvio Berlusconi? Lui e Marta Fascina sono recentemente convolati a quello che in molti hanno definito un “non matrimonio” (sembra infatti che la cerimonia non fosse ufficiale, nonostante fossero presenti le fedi e l’abito bianco) e adesso, secondo Novella 2000, la deputata sarebbe incinta del suo primo figlio.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti sperano di saperne presto di più. Silvio Berlusconi è già padre di 5 figli ed è inoltre nonno di 14 nipoti. Negli ultimi mesi il Cavaliere è diventato bisnonno: sua nipote Lucrezia, primogenita di Piersilvio Berlusconi, ha dato alla luce una bambina (Olivia). Piersilvio Berlusconi è dunque diventato nonno per la prima volta a 52 anni, ma sulla nascita della nipote ha mantenuto il massimo riserbo.

