Tra Nina Moric e Fabrizio Corona ci sono state violente liti e inaspettati riavvicinamenti, ma nel corso della sua ultima intervista a Verissimo la modella ha svelato che questa volta avrebbe definitivamente archiviato ogni rapporto con l’ex Re dei paparazzi. “Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine“, ha detto.

Nina Moric: i rapporti con Fabrizio Corona

Sarebbe giunta al capolinea la storia tra Nina Moric e Fabrizio Corona: dopo le accuse, le frecciatine e le recriminazioni reciproche, la modella croata ha deciso di mettere fine al rapporto. Nel corso della sua ultima intervista a Verissimo la modella ha confessato di essere single e ha espresso la sua delusione verso la decisione del figlio Carlos, che avrebbe abbandonato gli studi.

La modella sarebbe intenzionata a tornare al più presto in Croazia per stare vicino a sua madre, che soffrirebbe di demenza senile. Quanto al figlio Carlos ha dichiarato: “Per lui sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita”. Non è chiaro se il ragazzo si trasferirà fuori dall’Italia insieme a lei.

