Claudia Gerini ha svelato l’importante traguardo raggiunto da sua figlia Rosa, nata dall’amore per Alessandro Enginoli.

Claudia Gerini ha espresso il suo orgoglio nei confronti della figlia maggiore, Rosa Enginoli, che sarebbe riuscita a superare i test d’ammissione per un prestigioso istituto americano. “È molto difficile entrarci, c’è una selezione tostissima. Solo una piccolissima percentuale di accesso è per gli stranieri. Sono fierissima di lei, con tenacia si è messa lì per entrare e ce l’ha fatta. I successi dei figli sono i tuoi. Lei scrive molto bene, recita, ha già fatto delle esperienze da attrice. È talmente giovane che può fare quello che vuole“, ha confessato l’attrice a Oggi è un altro giorno.

Claudia Gerini

Claudia Gerini: la figlia Rosa

L'attrice ha confessato al salotto tv di Serena Bortone che i successi di sua figlia sarebbero anche i suoi e per finire ha confessato alcuni retroscena sulla sua carriera e i suoi sogni, che per lo più è riuscita a realizzare.

“I miei genitori mi hanno abbastanza assecondata. Era una vocazione che avevo da dentro. Io volevo fare la ballerina, ho iniziato a studiare a 13 anni, ma ho sempre voluto fare parte del mondo dello spettacolo. Mio padre è sempre stato un grande appassionato di cinema, ma nessuno in famiglia aveva mai lavorato in quel campo“, ha dichiarato la celebre attrice, oggi felice sia dal punto di vista della carriera che per quanto riguarda la famiglia.

