Jessica Selassié ha fatto il punto della situazione tra lei e Barù dopo la fine del Grande Fratello Vip 6.

Al GF vip 6 Jessica Selassié non ha fatto segreto di essere attratta da Barù, per cui ha confessato di aver presto una vera e propria cotta. A Casa Chi la vincitrice del reality show ha rotto il silenzio in merito al rapporto con l’enologo e ha precisato che, pur non essendosi visti, si sarebbero sentiti:

“Se Barù si è un po’ tirato indietro? Ok in teoria voglio smentire questa cosa. Si tratta di una fake news. Io non ho fatto alcun invito a cena a Barù. Sì è vero che ci sentiamo, ma nessuno dei due si è invitato da nessuna parte e non c’è stato nessun rifiuto da parte sua, questo ci tengo a precisarlo”, ha precisato Jessica, e ancora: “Appena sarà possibile ci vedremo anche in amicizia ci vogliamo bene ed è giusto che si rispetti anche questo. Ha detto che è tutto finito? Sono certa che non ha detto questo”.

Jessica Selassié: le novità su Barù

Jessica Selassié ha precisato che Barù non avrebbe rifiutato alcun invito da parte sua e ha anche dichiarato che, non appena possibile, lei e l’enologo si rivedranno. Jessica ha confermato apertamente di avere una cotta per il nipote di Costantino della Gherardesca che invece, finora, ha dichiarato di voler avere con lei solamente un’amicizia.

Nei giorni scorsi era anche circolata la voce che lei l’avesse invitato a uscire e che lui avesse declinato l’offerta, ma l’indiscrezione è stata smentita dalla stessa vincitrice del GF Vip che, a quanto pare, non ha intenzione di archiviare presto il capitolo Barù.

