Jeremias Rodriguez ha avuto un’accesa lite con Carmen Di Pietro, che a seguire si è sfogata contro di lui in confessionale.

Non corre buon sangue tra Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro e in un accesso d’ira il fratello minore di Belen ha persino tuonato di non voler più la showgirl e suo figlio Alessandro come compagni di viaggio all’Isola dei Famosi. A seguire, sulla vicenda, si è espressa la stessa Carmen Di Pietro, che in confessionale ha tuonato:

“La frase ‘non vi vogliamo sull’isola‘ io proprio non l’ho digerita, se la sono presa con Alessandro ma anche altra gente era sdraiata per terra sotto la tenda. E chi cavolo sei per dirmi una cosa del genere? Ma che è tua l’Isola? Te la sei comprata? Ah bello! Come ci stai tu sull’Isola ci sto pure io eh! Poi qualcuno avesse detto non è vero! Questo mi ha dato un fastidio enorme! Questo vuol dire che sono tutti contro me ed Alessandro!”.

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez contro Carmen Di Pietro

Jeremias Rodriguez si è scagliato contro Carmen Di Pietro che, durante un acquazzone, si sarebbe appropriata insieme al figlio dello spazio sotto la tenda lasciando che alcuni naufraghi finissero per bagnarsi. “Egoisti che non siete altro, non vi vogliamo più qua, vi manca un po’ di Sud America per imparare a vivere insieme! Non siete per niente altruisti!“, ha tuonato il fratello di Belen, che spera che la showgirl e suo figlio vengano eliminati nelle prossime puntate dello show.

Carmen Di Pietro ha replicato in confessionale e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. Al momento sembra che l’aria sia tesa tra Jeremias e i due naufraghi (e, nei giorni scorsi, lui è arrivato persino a minacciare di lasciare il programma).

