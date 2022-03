Sonia Bruganelli ha criticato via social la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, condotta da Barbara D’Urso.

La nuova edizione de La Pupa e Il Secchione di Barbara D’Urso si discosta decisamente dalle precedenti e somiglia sempre di più ad un reality show. Il cambio di rotta effettuato dal format non è piaciuto a Sonia Bruganelli, che attraverso i social ha criticato il programma scrivendo: “Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragione d’essere nel “subire” le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse, lo posso pensare o è lesa maestà?”. Barbara D’Urso replicherà?

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli contro La Pupa e il Secchione

A quanto pare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione non ha trovato tra i suoi sostenitori la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che ha definito il format tv “un tentativo non riuscito”. Al momento Barbara D’Urso ha preferito non replicare, ma in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Nel frattempo, critiche escluse, la nuova edizione de La Pupa e il Secchione ha ottenuto ottimi risultati in fatto di ascolti: la prima puntata ha intercettato 2.003.000 spettatori e ha così ottenuto il 12.62% di share. La terza invece ha portato a casa l’8,2% di share con 1.228.000 spettatori.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG