A pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2022 Jeremias Rodriguez ha già minacciato di lasciare il programma. A suo dire il motivo sarebbe legato al comportamento di un altro naufrago che in molti hanno identificato in Nicolas Vaporidis (con cui Jeremias ha già avuto un alterco durante i primi giorni dello show).

“Non c’è solo una cosa, sono tante. Non si può legare con tutti, mio padre prima vi ha detto che ha legato con tutti ma non è vero ora vi dice la verità, perché lui ce l’ha con qualcuno… Che non vado d’accordo no, perché possono esserci pareri discordanti con alcuni, ma sempre nel rispetto delle regole. Però papà ce l’ha con qualcuno, ma deve dirlo lui”, ha dichiarato il fratello minore di Belen.

Jeremias Rodriguez lascerà anticipatamente l’Isola dei Famosi 2022? Il fratello minore di Belen ha minacciato di dire addio al programma perché al pubblico “non arriverebbe la verità” e perché non gli sarebbe andato a genio il comportamento di un altro concorrente (presumibilmente Nicolas Vaporidis).

“Prima di tutto volevo salutare la mia fidanzata. Non ricordavo quanto fosse dura questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro. Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe veramente tanto e voglio tornare a casa. A parte la fatica. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Non mi va bene così. In che senso? Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. A me questo non mi va e me ne voglio tornare a casa”, ha dichiarato Jeremias.

