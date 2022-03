Mila Suarez si è scagliata contro i giudici Soleil Sorge e Federico Fashion Style a La Pupa e il Secchione.

Mila Suarez non è riuscita a trattenere la sua ira contro Soleil Sorge e Federico Fashion Style, che rispettivamente le hanno dato uno 0 e un 2 durante la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione.

“Io non accetto il voto di Soleil. No non accetto un giudice che dà zero in questo modo. Tra noi c’è una cosa personale e lei dovrebbe lasciarla fuori dal programma! Darmi zero non ha senso perché è come se non avessi fatto nulla. Zero è non fare niente allora se la prossima volta non partecipo è lo stesso. La prossima volta non farò niente e e voi non motivate i voti. il giudice è una cosa serie e dovete saperlo fare. Ok che siete qui per giudicare, ma dovete farlo in maniera giusta e anche oggettiva il più possibile. Qui invece date zero come se uno non avesse fatto la prova“, ha tuonato la modella contro Soleil Sorge.

Mila Suarez contro Soleil e Federico Lauri

Mila Suarez non ha affatto gradito i voti che Soleil Sorge e Federico Lauri le hanno messo dopo le sue prove a La Pupa e il Secchione. La modella ha dunque tuonato contro l’influencer e contro l’hair stylist, a cui ha detto:

“Se dovete votare dandomi un due preferisco stare chiusa in una stanza senza fare nulla e senza fare le prove. Un due non esiste, io sto prendendo freddo e faccio una prova. Non sei capace di fare il tuo lavoro, non sei professionale. Io non accetto un 2 e non mi dici stai zitta! Di stare zitta devi dirlo a tua sorella e non a me. Inutile non sei capace di fare il tuo compito è diversa la cosa. Tra l’altro non abbiamo scelto noi l’animale da ricreare con il painting, ma ci è stato assegnato. Però comunque un due non ci sta!”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Mila aveva già litigato con Soleil anche durante le precedenti puntate.

