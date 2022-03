All’Isola dei Famosi già è esplosa la tensione tra i due naufraghi Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis.

A quanto pare non corre buon sangue tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis ed è stato lo stesso fratello minore di Belen a confessare i motivi per cui sarebbe tanto infastidito con l’attore da aver fatto il suo nome in nomination. A quanto pare Vaporidis non lo avrebbe salutato:

“L’unica persona che entrata e non mi ha salutato è Vaporidis, niente. Mi sembra un motivo valido, non c’è altro. La scelta l’ho presa da solo, ha salutato mio padre, a me no”, ha confessato Jeremias a Estefania Berna, e ancora: “Gli ho fatto così con la mano, non me l’ha data, già mi sta sul cao. Gli ho fatto l’occhiolino e non mi ha guardato neanche, e così ho detto vaffulo ciao, nominato. Mio padre a fianco l’ha salutato, io sono rimasto con la mano così. Era successa questa roba, poi a me interessano queste cose, è educazione.”

Jeremias Rodriguez contro Nicolas Vaporidis

Non corre buon sangue tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis, e il fratello di Belen non ha mancato di far sapere a Estefania Bernal (che all’Isola dei Famosi fa coppia proprio con l’attore) i motivi per cui si sarebbe infastidito. Vaporidis fornirà spiegazioni in merito al suo comportamento? Al momento sulla questione tutto tace, ma i fan sono impazienti di saperne di più.

