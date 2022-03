All’Isola dei Famosi 2022 il pilota Marco Melandri ha dimostrato di avere un certo debole verso Ilona Staller.

Marco Melandri e Ilona Staller sono sempre più vicini all’Isola dei Famosi ed è stato lo stesso pilota a confessare di avere un certo debole per l’ex attrice di film per adulti. “Mi piace essere legato a te, è da quando ho 13 anni che sogno questo momento. Magari stasera ci sveli come finivano i tuoi film [che non ci sono mai arrivato, ndr] e ci puoi dare qualche consiglio. Ovviamente solo teoria, nessuna pratica, sono fidanzato. Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica”, ha dichiarato Melandri.

Marco Melandri

Marco Melandri e Ilona Staller

A quanto pare è sbocciata un’inaspettata amicizia tra Marco Melandri e Ilona Staller all’Isola dei Famosi 2022: il pilota non ha fatto segreto di provare ammirazione verso l’attrice, mentre lei ha dichiarato di trovarlo simpatico. “Racconta sempre barzellette zo*ze”, ha dichiarato l’ex attrice. L’amicizia tra i due riuscirà a sopravvivere alle difficili prove del programma?

Nel frattempo nel reality show le cose non sembrano andare per il meglio tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez: lo stesso fratello di Belen ha confessato i motivi per cui non sopporterebbe l’attore.

