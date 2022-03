Vladimir Luxuria ha svelato la sua opinione su Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022.

Vladimir Luxuria è opinionista all’isola dei Famosi e lei stessa ha confessato cosa ne penserebbe di Ilary Blasi, che invece è stata riconfermata come conduttrice dello show. ”La considero schietta, simpatica e alla mano. Sono certa che ci andrò d’accordo e prevedo momenti di altissima “illarità”, ma non escludo neppure quelli seri e profondi. Anche le trasmissioni popolari possono rivelarsi utili a veicolare messaggi importanti”, ha dichiarato l’opinionista al settimanale Novella 2000.

Vladimir Luxuria: l’opinione sulla conduttrice Ilary Blasi

Luxuria ha speso parole gentili sul conto di Ilary Blasi che, a suo avviso, sarebbe una persona schietta e alla mano. Insieme a lei è stato scelto come opinionista di questa nuova edizione del reality show Nicola Savino, che ovviamente era già in buoni rapporti con Ilary Blasi per via della sua esperienza come co-conduttore de Le Iene.

In tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere quali saranno le sorprese di questa nuova edizione dello show intanto, nelle ultime ore, sembrano già essere scoppiate le prime tensioni tra alcuni dei naufraghi dell’Isola (e in particolare tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis).

