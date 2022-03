A sorpresa Manila Nazzaro ha confessato come si sarebbe svolto il suo incontro con Soleil Sorge dopo la fine del GF Vip 6.

Nonostante tra loro ci siano stati alti e bassi durante il Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembrano essere riuscite a trovare un equilibrio. A confessarlo è stata la stessa ex Miss, che avrebbe incontrato l’influencer nei camerini di Verissimo (a cui entrambe sono state ospiti dopo la fine del reality di Signorini).

“Io, con Sole, nell’ultimo periodo, ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli. Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa. Con lei ho chiarito e quando Manila Nazzaro chiarisce, chiarisce, quando Manila non chiarisce – come ho fatto con Katia, non chiarisco”, ha confessato Manila attraverso le sue stories via social.

Soleil Sorge

Manila Nazzaro e Soleil Sorge: l’incontro

A quanto pare le acredini vissute nella casa del GF Vip 6 sarebbero argomento superato per Soleil Sorge e Manila Nazzaro: le due si sono incontrate nei camerini di Verissimo e non avrebbero alzato i toni né affrontato nuove discussioni, anzi. Manila ha affermato di considerare “chiarita” la situazione con Soleil, mentre ha precisato di non poter dire lo stesso di Katia Ricciarelli (con cui i rapporti non si sono conclusi nel migliore dei modi).

Nonostante l’incontro avuto a Verissimo sembra da escludere la possibilità che le due si sentano in futuro: la stessa ex Miss ha infatti confessato che lei e Soleil non si sarebbero mai telefonate dopo la fine del programma.

