Katia Ricciarelli è stata al centro di polemiche e discussioni per il suo comportamento al GF Vip 6 e, in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv.it, la cantante lirica si è finalmente espressa sulla questione affermando: “A volte ho fatto fatica a far comprendere determinate cose e ho avuto delle reazioni magari eccessive…“. La sua ammissione di colpa basterà a placare le polemiche nei suoi confronti?

Katia Ricciarelli: le polemiche

Nonostante abbia ricevuto una lettera da Clarissa Selassié e nonostante il conduttore Alfonso Signorini abbia ammesso di aver avuto difficoltà a gestire il suo comportamento al GF Vip 6, Katia Ricciarelli non era mai tornata sui propri passi finora e anzi, aveva sostenuto con fermezza le sue ragioni. All’indomani dalla fine del programma l’ex moglie di Pippo Baudo ha però ammesso di aver avuto delle “reazioni eccessive” all’interno della Casa di Cinecittà.

In tanti tra i concorrenti e i fan del programma l’hanno accusata di omofobia e razzismo, ma Katia Ricciarelli ha sempre rispedito le accuse al mittente. Le polemiche nei suoi confronti si placheranno ora che ha fatto questa ammissione di colpa?

“Tante persone mi amano, quindi qualcosa funziona. Sono stata il personaggio più vero di questa edizione, questo proprio sì…“, ha dichiarato la cantante lirica a SuperguidaTv.it.

