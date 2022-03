Costabile Albore, ex corteggiatore di Gemma Galgani, ha avuto un infarto. Lui stesso ha svelato quali sarebbero le sue condizioni oggi.

Costabile Albore, ex volto di Uomini e Donne, ha confessato a Nuovo Tv di aver dovuto subire alcuni interventi chirurgici perché nei mesi scorsi avrebbe subito un infarto. I suoi problemi di salute di sarebbero aggravati all’indomani di un doloroso lutto: lui stesso ha infatti annunciato di aver perso l’adorata sorella. “Mi hanno messo quattro bypass”, ha confessato Costabile, che oggi sarebbe in via di ripresa.

Maria De Filippi

Uomini e Donne: Costabile Albore e l’infarto

Una drammatica disavventura per Costabile Albore: l’ex fiamma di Gemma Galgani ha annunciato pubblicamente di esser stato colpito da un infarto e, per questo motivo, ha subito due interventi per l’introduzione di 4 bypass.“ Esperienza di grande sofferenza” ha confessato Costabile, e ancora: “Infatti ho subito due interventi a breve distanza”.

Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne a causa del suo lutto e dei suoi problemi di salute, è praticamente sparito dalla tv. In tanti si chiedono se ci saranno in futuro ulteriori sviluppi nella vita privata di Gemma Galgani che intanto, a Uomini e Donne, continua a cercare la felicità e il vero amore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG