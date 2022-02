Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulla partecipazione di suo fratello Jeremias e di suo padre Gustavo all’Isola dei Famosi.

Jeremias Rodriguez prenderà parte all’Isola dei Famosi per la seconda volta e con lui sarà presente suo padre Gustavo. Belen Rodriguez ha commentato la notizia dichiarando a Chi: “Mio fratello a L’Isola dei Famosi lo vedo bene, l’altra volta non era concentrato, l’ha vissuta come se fosse in un hotel vista mare romantico. Adesso è fidanzato, innamorato e sarà più concentrato”, e ancora: “Mio padre ha uno spirito wild, sa fare tutto, darebbero certamente un bel contributo“.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: il padre e il fratello all’Isola dei Famosi

Per la seconda volta Jeremias Rodriguez sarà tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi, ma questa volta non sarà solo: al suo fianco sarà infatti presente suo padre Gustavo, al suo vero e proprio debutto in un reality show. Belen Rodriguez ha commentato la notizia dicendosi fiduciosa per entrambi e in particolar modo per Jeremias, la cui esperienza nel programma sarà del tutto diversa dalla precedente.

Si dà il caso infatti che durante la sua prima partecipazione all’Isola dei Famosi abbia vissuto un’intensa liaison con Soleil Sorge, naufragata pochi mesi più tardi. Padre e figlio riusciranno a conquistare il pubblico televisivo? In tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne presto di più.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG