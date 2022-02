Al GF Vip Nathaly Caldonazzo si è sfogata contro il suo ex, Andrea Ippoliti, ma l’ex moglie di lui ha preso le sue difese.

Nathaly Caldonazzo si è sfogata con parole al vetriolo contro il suo ex, Andrea Ippoliti, che aveva lasciato a Temptation Island dopo che lui si era avvicinato a una delle single presenti nel programma. Dopo la sfuriata di Nathaly Caldonazo sui social è intervenuta l’ex moglie di Ippoliti, che inaspettatamente si è scagliata proprio contro di lei.

Nathalie Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo: l’ex moglie di Andrea Ippoliti

Daniela Pandini, ex moglie di Andrea Ippoliti, si è scagliata contro Nathaly Caldonazzo che, nei giorni scorsi, ha avuto un acceso faccia a faccia proprio con l’ex fidanzato al GF Vip 6. La donna ha accusato la showgirl di aver spinto suo marito – e padre dei suoi figli – a tradirla:

“Mi viene un dubbio… ma non è lei che si è messa con Andrea, la stessa persona sposata con me e padre dei nostri 3 figli? Non è tradimento? Una donna che si mette con un uomo sposato è una schifosa!”, ha scritto l’ex moglie di Ippoliti sui social in merito alle ultime dichiarazioni fatte dalla Caldonazzo. La showgirl replicherà?

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG