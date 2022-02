Alex Belli si è infilato nello stesso letto di Soleil ed è scoppiato in lacrime mentre l’influencer lo consolava.

Nelle ultime ore Alex Belli ha fatto la pace con Delia Duran, mentre Soleil Sorge gli ha manifestato la sua gelosia nei suoi confronti. A seguire l’attore, di mattina presto, è entrato nel letto dell’influencer ed è scoppiato in lacrime. Soleil lo ha stretto in un lungo abbraccio e ha provato a consolarlo. Ma come andranno a finire le cose tra i due?

Alex Belli

Alex Belli nel letto con Soleil Sorge

Continua a tenere banco il ménage instaurato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge nella casa del GF Vip 6. Ufficialmente l’attore doveva rientrare nella Casa per mettere in chiaro i suoi sentimenti per Delia Duran e cercare di riconquistarla, ma a quanto pare i suoi sentimenti per Soleil Sorge non sarebbero appassiti. Nelle ultime ore Belli si è infilato nello stesso letto dell’influencer ed è scoppiato in lacrime, mentre lei lo ha stretto in un lungo abbraccio. Proprio ieri Soleil era a sua volta scoppiata in lacrime, senza nascondere i sentimenti da lei provati nei confronti di Belli:

“Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione fidati”, ha tuonato l’influencer. Lei e Belli riusciranno a chiarirsi prima della fine del programma?

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG