La Rai ha deciso di bloccare la messa in onda dell’intervista dell’ereditiera Elettra Lamborghini a Belve.

Su richiesta dei legali di Elettra Lamborghini, la Rai avrebbe deciso di bloccare la messa in onda dell’intervista che l’ereditiera ha rilasciato al programm Belve. La questione è stata commentata dalla conduttrice Francesca Fagnani, che non si è detta d’accordo con la decisione presa dall’azienda:

“Non c’erano dati sensibili, ed era un’intervista fresca e simpatica. Mi dispiace per lei e per la Rai perché era molto giovane e divertente. Sinceramente spero che ci ripensi. Ma lei ha chiesto di sistemare due-tre domande che non le erano piaciute. Secondo me, ripeto, ha sbagliato perché faceva una bella figura di persona divertente e spontanea. Devo dire che è proprio mal consigliata. Io l’avrei mandata in onda in ogni caso mentre la Rai ha scelto evidentemente un atteggiamento prudente”, ha dichiarato la conduttrice.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini: l’intervista a Belve

Alcune domande pruriginose a Elettra Lamborghini avrebbero indotto la stessa ereditiera e i suoi legali a chiedere alcuni tagli dell’intervista che lei ha rilasciato a Belve. Le domande – stando a quanto trapelato finora – sarebbero state inerenti la vita sotto le lenzuola dell’ereditiera. Al momento non è dato sapere se esse verranno eliminate dall’intervista, quel che è certo è che la conduttrice Francesca Fagnani non si è detta d’accordo. La conduttrice di Belve ha anche svelato nelle ultime ore i motivi per cui non intervisterebbe mai il suo compagno, Enrico Mentana, nel format tv.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG