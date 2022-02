Francesca Fagnani, compagna del giornalista Enrico Mentana, ha svelato perché non sarebbe intenzionata a intervistarlo a Belve.

Francesca Fagnani ha le idee chiare per quanto riguarda gli ospiti del suo programma tv, Belve, e tra questi è certa che non intervisterà mai il suo compagno, Enrico Mentana, a cui è legata dal 2013. “Sarebbe una cosa furba acchiappascolti. Non lo farei mai, sono molto gelosa della mia vita privata. Le cose che devono chiedere ad Enrico, le chiedo a casa. Non mi sembrerebbe onesto utilizzare la mia vita privata per fare ascolti, sarebbe troppo facile”, ha dichiarato a Tv Blog la giornalista.

Francesca Fagnani non ha intenzione di spiattellare la sua vita privata in diretta tv e quindi, anche per non essere accusata di aver cercato di ottenere “facili ascolti”, ha spiegato che per questo motivo non intervisterà il compagno Enrico Mentana nel suo show televisivo. I due stanno insieme dal 2013 e precedentemente Mentana era stato sposato con Michela Rocco di Torrepadula, padre dei suoi due figli più piccoli, Giulio e Vittoria. Precedentemente il giornalista ha avuto il suo primo figlio, Stefano, insieme all’ex compagna Fulvia Di Giulio, e la secondogenita, Alice, insieme a Letizia Lorenzini Delmilani.

