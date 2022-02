Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, si è scagliata contro l’attore e il suo ritorno al Grande Fratello Vip.

L’atteggiamento adottato da Alex Belli nella casa del GF Vip continua ad attirare critiche e sono in tanti a non credere nell’onestà dell’attore nei confronti di sua moglie Delia Duran. Ospite a Pomeriggio Cinque Katarina Raniakova, ex moglie dell’attore, si è scagliata contro di lui affermando: “In un certo senso capisco Delia. Lei dice ‘ok condividiamo’, quindi un conto è se fanno le cose insieme. Però qui lei ha sofferto e vuole sentirsi dire che lei è l’unica donna e non Soleil. Il problema è che lui va alla continua ricerca di donne, dovrebbe capirsi un po’ meglio e comprendere che poi deve trovare una persona che lo soddisfa in tutto”.

Katarina Raniakova contro Alex Belli

In tanti non credono nell’onestà di Alex Belli nei confronti di Delia Duran e, addirittura, l’orafo che ha creato le loro fedi nuziali ha chiesto che gli fossero restituite. La vicenda è stata commentata dall’ex moglie di Belli, Katarina Raniakova, che a Pomeriggio Cinque ha tuonato: “Tristissima questa cosa, davvero imbarazzante, da vergognarsi proprio. Io capisco il signore, le fedi hanno un valore. Questo negoziante vende un simbolo di unione e amore, poi vede questo matrimonio… A proposito di anelli, quello che mi ha regalato lui per il fidanzamento che mi aveva regalato non era un diamante, ma si trattava di vetro in realtà. Comunque il loro matrimonio per loro sarà vero, ma per noi tutti è finto”. Come andranno a finire le cose tra i due?

