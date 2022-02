Tomaso Trussardi ha smesso di seguire Michelle e Aurora sui social? A infastidire l’imprenditore sarebbe stato un episodio ben preciso.

Secondo Il Fatto Quotidiano Tomaso Trussardi avrebbe smesso di seguire i canali social di Michelle Hunziker e di Aurora Ramazzotti dopo il bacio che la showgirl svizzera si sarebbe scambiata a Michelle Impossible con il suo ex marito, Eros Ramazzotti. L’imprenditore di recente non ha nascosto di avere il dente avvelenato con il cantante.

Tomaso Trussardi: l’unfollow a Michelle Hunziker

Secondo indiscrezioni – per il momento senza conferme – Tomaso Trussardi avrebbe smesso di seguire sui social la sua ex moglie e la figlia di lei, Aurora Ramazzotti. L’imprenditore sarebbe stato infatti infastidito dal bacio che Michelle e Eros Ramazzotti si sarebbero scambiati in diretta tv a Michelle Impossibile, e lui stesso non aveva fatto segreto – in un’intervista al Corriere della Sera – di aver reputato scorretto in più di un’occasione il comportamento del cantante nei confronti suoi e della showgirl svizzera.

“So che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”, aveva dichiarato Trussardi al Corriere della Sera.

