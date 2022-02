Andrea Delogu ha smentito le ipotesi di un suo legame sentimentale con Stefano De Martino e ha chiarito quali sarebbero i loro rapporti.

Nessuna liaison romantica tra Andrea Delogu e Stefano De Martino. Durante il programma Tonica la stessa conduttrice ha ammesso: “Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bravo e divertente”. Dunque tra lei e il ballerino esisterebbe solo una splendida amicizia.

Andrea Delogu: i rapporti con Stefano De Martino

Delogu e Stefano De Martino sono soltanto buoni amici: a chiarirlo è stata la stessa conduttrice, reduce dalla separazione da Francesca Montanari. Per diverso tempo a lei e il ballerino è stata attribuita una liaison, ma sembra che ora Stefano De Martino abbia ricominciato a frequentare l’ex moglie, Belen Rodriguez. A proposito del legame con De Martino la conduttrice ha chiarito a Tonica: “Prima del mio divorzio da Francesco, che saluto, ciao baby, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi. Per chiunque non eravamo una coppia e andavamo a letto insieme, ma non tutto è come sembra”. I due dunque sarebbero grandi amici, ma non ci sarebbe altro più di questo.

