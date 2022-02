Belen Rodriguez ha finalmente rotto il silenzio sulla sua rottura da Antonino Spinalebese e ha svelato tutta la verità sulla sua vita privata.

Al magazine Gente Belen Rodriguez ha svelato per la prima volta i motivi che avrebbero spinto lei e Antonino Spinalbese a separarsi pochi mesi dopo la nascita della loro prima figlia, la piccola Luna Marì (nata il 12 luglio 2021). “Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui”, ha confessato la showgirl.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: i motivi dell’addio a Antonino

La storia tra Belen e Antonino è naufragata in appena un anno (i due avevano annunciato l’arrivo della loro prima figlia dopo appena 5 mesi di relazione) e nel massimo riserbo. Per la prima volta Belen ha confessato i motivi dietro l’addio da quello che lei stessa aveva definito “un principe” e che poi si è resa conto essere una persona come tutte le altre:

“A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”, ha dichiarato la showgirl che, secondo rumor diventati sempre più insistenti, avrebbe ripreso a frequentare l’ex marito, Stefano De Martino. Su di lui Belen ha detto a Gente: “Usciamo a cena. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”.

