Nella casa del GF Vip 6 Davide Silvestri ha deciso di affrontare Alex Belli e Delia Duran, che sono tornati insieme.

Davide Silvestri – come molti altri – non è convinto della sincerità dei sentimenti mostrati da Alex Belli nei confronti di Delia e Soleil Sorge ed è sicuro che il triangolo del GF Vip 6 sia stato costruito a regola d’arte solo per permettere ai tre di ottenere visibilità. Nelle ultime ore l’attore ha affrontato il suo collega Alex Belli, a cui ha detto:

“Lo show deve finire anche per voi. Alex inizia ad essere te stesso. Dici che siamo all’interno di uno show? Sì ma deve finire lo show che dico io. Credo che voi siete più veri di quello che siete qui dentro, questa non è la verità. Qui è portata allo stremo diventa una rottura di p***e. Siamo onesti Alex, se fosse successo a qualche altro, lo avremmo criticato. Perché non chiuderla subito una volta fuori? Se io e te avessimo visto lo stesso triangolo capitato ad un altro non avremmo mai detto ‘amore libero dai che bello’. Avremmo criticato di sicuro. (…) Come mai non avete chiarito fuori? Potevi dirle ‘amore mio Delia ti amo voglio te, non c’è bisogno di tornare in tv’. Tu Alex sei bravissimo con le parole, cosa ci voleva a chiuderla in 5 minuti? Per questo io dico che non è reale”.

Davide Silvestri

Davide Silvestri contro Alex Belli

Il ritorno di Alex Belli nella casa del GF Vip ha fatto storcere il naso a molti dei vip presenti nella casa (e anche a qualcuno fuori, come Aldo Montano). Persino Davide Silvestri (che aveva legato con l’attore durante la sua permanenza nella casa del reality show) ha preferito affrontare apertamente il discorso del “triangolo amoroso” tra lui, Soleil e Delia, e sono in tanti a essere convinti che Belli stia mentendo sia lei che a Soleil Sorge al solo fine di attirare l’attenzione su di sé.

