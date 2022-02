Raffaella Fico ha svelato i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi definitivamente dal Grande Fratello Vip.

Dopo una breve permanenza nella casa del GF Vip e dopo pochissime apparizioni nello studio tv, Raffaella Fico ha preso definitivamente le distanze dal programma. Lei stessa ha poi svelato i motivi per cui ha deciso di non apparire più nel format tv, di cui è stata senza dubbio uno dei volti di punta. “Avevo solo voglia di stare con mia figlia Pia e il mio compagno Piero. A dicembre, poi, sono partita per le vacanze e non potevo tornare dalla montagna. Infine, purtroppo, sono stata male a causa del Covid. Tutto qui: questa è la verità”, ha dichiarato a Nuovo.

Raffaella Fico

Raffaella Fico: l’addio al GF Vip

Oggi Raffaella Fico sembra aver trovato la felicità accanto all’imprenditore Piero Neri e, ovviamente, la showgirl ama trascorrere gran parte del suo tempo con la figlia Pia (nata dall’amore per Mario Balotelli). Proprio per trascorrere più tempo insieme ai due grandi amori della sua vita la showgirl avrebbe deciso di allontanarsi dal GF Vip 6 dopo la sua partecipazione al programma, quindi non ci sarebbero stati dei presunti dissidi tra lei e la produzione dello show (come ipotizzato da qualcuno in rete).

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG