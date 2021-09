E’ iniziata l’avventura di Raffaella Fico nella casa del Grande Fratello VIP 6. Dopo Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo, Raffaella è stata la terza concorrente ad entrare in casa con un ingresso sul red carpet che non esitiamo dire ‘spettacolare’. Una coreografia sexy accompagnata da un vero corpo di ballo, Raffaella ha messo in mostra la sua bellezza e immediatamente gli uomini della casa sono caduti ai suoi piedi. Primo fra tutti Manuel Bortuzzo rimasto senza parole non appena la bella Raffaella si è avvicinato a lui.

Il suo filmato di presentazione però non è passato inosservato sicuramente. Il motivo è legato soprattutto ad una citazione della Fico sul suo ex fidanzato Mario Balotelli, dunque il padre di sua figlia Pia. Raffaella parla della storia con il calciatore come “un grande amore”:

Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia. E’ la gioia più grande della mia vita, come voi tutti sapete il papà si era tirato indietro e io ho lottato tantissimo per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più, ma molto di più!

Anche sui social il filmato è stato immediatamente commentato dal web. Evidentemente qualche frase è arrivata all’orecchio (o allo smartphone) di Balotelli che ha risposto qualche minuto dopo la messa in onda del filmato: “Pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che pa**e“. Che sia una risposta piccata a qualche critica di troppo rimbalzata dopo il filmato? Oppure si tratta proprio di una reazione di Balotelli contro le parole della Fico? Inevitabilmente le parole e la storia sarà ripresa prossimamente.

Nel primo appuntamento del Grande Fratello VIP Raffaella Fico ha affermato di essere felicemente fidanzata, ma non ha voluto fare il nome del fidanzato.