Gossip: le notizie del 13 settembre 2021

Tutte le notizie di gossip di oggi lunedì 13 settembre 2021

Drusilla Gucci, intervistata dalla trasmissione radiofonica ‘Non succederà più’, condotta da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, ha confessato, per la prima volta, come è nato l’amore con Francesco Chiofalo:

Se ci siamo fidanzati? Sì, è successo. Com’è nata? È nata! Cosa mi piace di lui? Un po’ tutto. Se è stato Francesco a corteggiarmi? Sì, possiamo dire così. Lui è molto dolce, ci siamo conosciuti in Turchia, durante un viaggio di lavoro. Dopodiché è successo quello che succede in molte relazioni… siete molto curiosi! Se sono innamorata? Certo. Se mi trasferirò a Roma per vivere con lui? Chi lo sa le vie del destino dove mi condurranno! Lo scoprirò. Se a mamma piace Francesco? Lei mi appoggia sempre in tutto quello che faccio, abbiamo un bel rapporto, quindi… Ancora non si sono conosciute le famiglie