Gossip: le notizie del 12 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 12 settembre 2021

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso e conduttrice della nuova stagione del ‘GF Party‘ accanto a Giulia Salemi, nella prima intervista ufficiale per i social di Mediaset, ha ammesso candidamente di avere una cotta per Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin:

Nelle scorse ore, con un lungo post su Instagram, Dayane Mello ha ufficializzato la partecipazione come concorrente del reality ‘A Fazenda’, versione brasiliana de ‘La Fattoria’:

Si è vero! E’ arrivato il momento di realizzare un sogno che aspettavo da tanto: partecipare a un reality show nel mio paese. Una liberazione! E’ reale! Ringraziare il popolo brasiliano, che mi ha appoggiato da quasi 6 mesi, in un reality diverso da tutti quelli vissuti. Ho affrontato molte cose in questa vita, soprattutto per conquistare tutto quello che sono riuscita ad ottenere fino a qui. Vivo in un vortice di emozioni sin da piccola e oggi, a 32 anni, mi ricordo esattamente di quella ragazzina di 14 anni che raggiungeva grandi cose fuori da paese. Ne sono molto orgogliosa! So che tutte queste situazioni mi hanno fatto diventare una Dayane dura, resistente e con molta forza interiore. Sentirò una nostalgia immensa di mio padre, di mia figlia Sofia, dei miei fratelli Juliano e Lucas, che sarò per sempre il mio angelo custode; oltre a tutte le persone che ogni giorno mi fanno stare bene, principalmente tu, che fai parte di questa famiglia piena di amore, che mi ha accettata e che mi appoggia in tutti i miei obiettivi. Adesso abbiamo bisogno di costruire una traiettoria, che percorreremo insieme durante questi 3 mesi. Che io possa vivere intensamente e approfittare di ogni momento di questa splendida opportunità. Anche voi, ok? Vi amo. Baci, Day