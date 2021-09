Gossip: le notizie dell’11 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 11 settembre 2021

Tina Cipollari, dalle pagine del settimanale ‘Nuovo’, ha commentato, per la prima volta, i ritocchi estetici di Gemma Galgani in previsione dell’inizio della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’, in partenza lunedì 13 settembre su Canale 5:

Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico. Non condivido la sua scelta. Lei non si accetta e rincorre l’età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani. Ma se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità.

Stefania Orlando vuole un figlio da Simone Gianlorenzi? Il gossip

Stefania Orlando, protagonista della prossima edizione di ‘Tale e quale show’, in onda da venerdì 17 settembre, su Rai 1, ha spiegato, per la prima volta, al magazine ‘Gente’, che la mancanza di un figlio non ha minato, in alcun modo, il rapporto con il marito Simone Gianlorenzi:

Non ho mai sentito un forte desiderio di maternità. Quando ho incontrato Simone ho pensato che con la mia scelta l’avrei privato della gioie della paternità. Ma lui, in modo tenero e intelligente, mi ha fatto capire da subito che possiamo essere una famiglia anche noi due con la nostra adorata cagnolina, la chihuahua Margot.

Lite Soleil Sorgè – Vera Gemma prima del Grande Fratello Vip 6

A pochi giorni prima del suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Soleil Sorgè ha trovato il modo di battibeccare anche con Vera Gemma, reduce dalle fatiche de ‘L’Isola dei Famosi’. Ecco la risposta dell’attrice su Instagram: