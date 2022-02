Fedez ha condiviso una stories dedicata a uno dei suoi ultimi concerti con J-Ax, con cui ha interrotto i rapporti.

Fedez ha postato sui social una stories dedicata a uno dei suoi ultimi concerti in compagnia di J-Ax e, nella didascalia al breve video, ha postato l’emoticon di un cuore spezzato. Il gesto ha sorpreso i tanti fan del rapper che credevano che i rapporti tra i due si fossero definitivamente interrotti.

Fedez: la stories su J-Ax

Fedez ha postato un video “nostalgico” della sua amicizia con J-Ax, con cui – a La Confessione di Peter Gomez – ha confessato di aver interrotto i rapporti dopo alcuni episodi che lo avrebbero ferito. “Non so se la separazione è da imputare al mio carattere impulsivo. L’altro motivo è che probabilmente non servivo più”, aveva dichiarato il rapper ripercorrendo i motivi della sua lite con J-Ax, che a seguire aveva replicato affermando: “Non mi sento un traditore e su quella questione nello specifico non risponderò mai, perché voglio si parli di me per la musica. La cosa mi è scivolata addosso e non ho niente da dire, anzi meglio se mi fate passare per il cattivo della situazione”. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro?

