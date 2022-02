J-Ax ha fatto visita agli studenti del liceo Regina Margherita e ha parlato con loro di temi delicati, dal sociale e all’attualità.

Gli studenti del liceo Regina Margherita di Torino stanno protestando contro l’alternanza scuola-lavoro e la repressione alle proteste avvenute per la morte del 18enne Lorenzo Parelli, morto durante il suo ultimo giorno di stage. A sorpresa il rapper J-Ax si è presentato al liceo per avere un confronto faccia a faccia con gli studenti, a cui ha detto: “Per me voi siete una speranza per il futuro. Ho un bimbo piccolo e ogni volta che vedo quello che state facendo, ho una speranza per le prossime generazioni” (riporta La Stampa).

J-Ax

J-Ax al liceo occupato

A tu per tu con gli studenti del liceo occupato Regina Margherita, J-Ax ha affrontato con loro alcuni temi importanti, dal sociale all’istruzione. Il rapper ha anche svelato che sarebbe stata la sua insegnante d’Italiano delle superiori a far crescere in lui la voglia di sapere scrivere: “Lei mi ha insegnato l’amore per la scrittura. In poche parole, mi ha regalato la mia carriera. Dobbiamo fare un atto di amore verso i professori buoni. Questo sistema malato di scuola produce vittime anche tra chi insegna”, ha dichiarato l’artista, sposato con Elaina Coker.

