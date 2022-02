Il conduttore Teo Mammucari ha rotto per la prima volta il silenzio sulla dolorosa separazione da una sua ex famosa.

A Le Iene Teo Mammucari ha confessato di essere caduto in depressione e di essersi sottoposto a un periodo di analisi a causa di una sua famosa ex, che lo avrebbe fatto soffrire. In molti credono che il conduttore si riferisse a Thais Souza Wiggers, madre di sua figlia Julia. “Adesso andiamo d’accordo. Non sono geloso”, ha dichiarato il conduttore in diretta tv, e ancora: “Sono andato in depressione 5 anni per questa persona e ho pagato una marea di psicanalista. Non ho nessun senso di colpa”.

Teo Mammucari: l’ex fidanzata

A Le Iene Belen Rodriguez ha mostrato a Teo Mammucari la foto di una sua ex e ha chiesto al conduttore di esprimersi liberamente su di lei. Pur non facendo nomi, Mammucari ha lasciato intendere di aver sofferto molto a causa di questa persona, di cui però ha preferito non svelare l’identità. In molti hanno creduto che potesse trattarsi di Thais Souza, madre di sua figlia Julia. “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò per sempre. Io non dirò mai cose cattive su di lei. Una storia che è stata bellissima, rovinata da certe sue dichiarazioni”, aveva dichiarato in passato in un’intervista su di lei a Diva e Donna. Sarà lei la donna misteriosa che ha costretto il conduttore a recarsi da uno psicanalista?

