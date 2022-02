Luca Onestini ha mostrato ai fan dei social il suo occhio nero e ha spiegato come se lo sarebbe procurato.

Luca Onestini ha svelato ai fan la terribile disavventura di cui è stato vittima a causa della fidanzata spagnola Cristina Porta, con cui stava seguendo la partita di Champions League tra Real Madrid e Paris Saint German in un club parigino. Un gol segnato dal Paris Saint German ha suscitato la reazione di Cristina, che si è messa a urlare contro i tifosi presenti nel locale: “Questa è una triste storia. Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio”, ha dichiarato nelle sue stories l’ex volto del GF Vip.

Luca Onestini: l’occhio nero

Una spiacevole disavventura per Luca Onestini: a causa della fidanzata Cristina – tifosa sfegata del Real Madrid – l’ex compagno di Ivana Mrazova – si è beccato un pugno in pieno volto che gli ha lasciato un tremendo occhio nero. I due si trovavano in un locale Parigino mentre si giocava la partita di Champions League tra Real e Paris Saint German, e purtroppo quando ha segnato la squadra francese Cristina Porta – questo il nome della nuova fiamma di Onestini – non è riuscita a trattenersi, suscitando la reazione dei tifosi lì presenti. A finirci in mezzo è stato Luca, che ha raccontato l’episodio ai fan dei social.

