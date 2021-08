Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: ecco perché

Da mesi era un susseguirsi di voci sul futuro della relazione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Crisi o non crisi? Allontanamenti, foto non più condivise sui social e continue assenze che nulla facevano presagire a qualcosa di buono. Evidentemente qualcuno ha avuto ragione ad avere dubbi sulla tenuta della storia. Questo nonostante lo scorso marzo Ivana avesse cercato di fugare i dubbi (o di depistare) il vociferare di una storia ormai alle battute finali.

Lo scatto di un romantico bacio tra i due è stato seguito da un annuncio relativo ad un nuovo progetto in cui i due sono stati coinvolti: “Da oggi racconteremo una storia d’amore che vi vedrà tutti coinvolti – scrisse la modella – Io e Luca siamo stati scelti per rappresentare l’Italia nel progetto internazionale “Wonderful Days”. Abbiamo il compito di raccontare l’amore come lo viviamo noi“.

Ebbene quel bacio, quindi, altro non era che una parentesi lavorativa, dunque Luca e Ivana si sono ufficialmente lasciati. L’annuncio è arrivato tramite un post dell’ex gieffino dal suo profilo Instagram:

È stata una storia d’amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene.

Le parole sono seguite da un cuore spezzato in mezzo alle parole di Onestini e da una foto che rappresenta ciò che è stato l’amore tra Luca e Ivana. Spostando l’attenzione sulla Mrazova, nel suo Instagram dal giorno della pubblicazione della foto per il progetto Wonderful Days sono passati cinque mesi. In questo periodo non ci sono stati altri scatti insieme, motivo che ha scatenato la fandom della coppia, ora ‘abbattuta’ dalla rottura.

Potranno fare affidamento ad un futuro ritorno di fiamma? Per rispondere riprendiamo ancora quel frammento finale dell’annuncio di Onestini: “La stima rimane, il bene anche”. Chissà…