Tutto quello che tocca Chiara Ferragni, come per magia diventa Trending Topic. Non è solo una battuta, ma è anche la realtà delle cose. Oggi 18 agosto 2021, l’imprenditrice torna a far parlare di sé: è successo qualcosa con Fedez? No. Qualche inciampo o polemica che la riguarda? Nemmeno, si parla di lavoro.

Da stamani il nome della Ferragni campeggia in vetta ai TT di Twitter, il motivo? Da qualche giorno è disponibile la collezione di articoli di cartoleria e cancelleria griffate con il brand di un noto marchio italiano nel settore della cartotecnica.

Non si tratta della prima collaborazione, già in precedenza Chiara ha avuto modo di costruire una partnership che le consentisse di mettere sul mercato linee di quaderni, matite e gomme. “Sono sempre stata una collezionatrice seriale” disse in un’intervista del dicembre 2020.

Perché è ora disponibile la collezione di articoli di cartoleria e cancelleria che ha realizzato in collaborazione con Pigna pic.twitter.com/gsKl4gNQKa — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 18, 2021

Sul web chiaramente piovono i commenti ed i retweet con le immagini della merce in vendita. Qualcuno ci ironizza su: “Quell’improvvisa voglia di rifare elementari medie e liceo da capo per prendere quaderni astucci e diario di Chiara Ferragni” e chi, più seriamente, sperava di aver gli astucci loggati dalla Ferragni ai suoi tempi: “Se avessi avuto 14 anni avere il diario di Chiara Ferragni sarebbe stato il mio obiettivo primario per iniziare le superiori col piede giusto“.

Un altro utente mette l’attenzione sulla prima pagina del diario firmato dall’influencer e su un’introduzione che suona come un messaggio motivazionale. Queste le parole:

Ti diranno che non sei abbastanza, che non ce la farai o che “sparirai dopo 6 mesi” come dissero a me una volta. Volete sapere qual è il segreto? Amare se stessi incondizionatamente. Cerco in ogni mia azione di essere “la Chiara che vorrei”, puntando al meglio a ciò che mi rende felice e rimanendo focalizzata sui miei obiettivi. E volete sapere una cosa? Funziona! Il futuro non è solo donna, il futuro è il rispetto di ognuno, è di coloro che imparano ad essere la versione migliore di se stessi.

MA LA DEDICA DI CHIARA FERRAGNI NEL DIARIO?? IO PIANGO🥺🥺♥️♥️ @ChiaraFerragni pic.twitter.com/3w1FYMJdU7 — The Ferragnez (@theferragnez_) August 18, 2021

Chiara ha presentato la “mega sorpresa” sul suo Instagram ai suoi 24.5 milioni di followers. Tutto ciò nel bel mezzo delle vacanze che sta trascorrendo in Sardegna con amici, Fedez, Leo e Vittoria (vicina al suo quinto mese).