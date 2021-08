E’ certamente un’estate speciale quella di Valentino Rossi. Dal sofferto annuncio del ritiro dalla moto GP poche settimane fa, ad una gioia diversa ma non meno importante. Dal suo account Instagram il campione di motociclismo annuncia che lui e la sua fidanzata Francesca Sofia Novello diventeranno genitori!. “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina” scrive The Doctor così come lo vediamo ritratto nelle tre foto da lui pubblicate.

Sullo sfondo una sorridente Francesca Sofia mette le mani sul pancino che man mano crescerà. Dunque, Valentino Rossi proverà l’ebbrezza di un’altra gara, non sarà sulle due ruote ma si giocherà tra pappette e pannolini e chissà se anche la piccola in arrivo prenderà le stesse passioni di suo padre.

La storia di Valentino e Francesca Sofia mette su dei progetti di vita importanti. Una storia iniziata fra tira e molla ufficialmete nel 2018, ancor più precisamente il 4 dicembre di tre anni fa come raccontò la modella in un’intervista concessa a Verissimo lo scorso febbraio:

Ci hanno presentato degli amici, ma non è stato un colpo di fulmine, uscivamo entrambi da una storia importante e dopo un breve tira e molla ci siamo fidanzati il 4 dicembre: c’era il Rally di Monza, Vale mi ci ha invitato e quella notte ci fidanzammo.

Già allora il pensiero di un figlio balenava nei pensieri della Novello:

Un figlio? Ecco, credo sia un desiderio di ogni donna e io lo sento molto, ma sono giovane e c’è tempo.

Ed ora che di tempo ne è passato (non tantissimo) da quell’affermazione, ora manca solo l’anello al dito. A proposito di matrimonio, sempre nel programma di Silvia Toffanin, Francesca mise un freno: