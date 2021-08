Si tratta di una delle notizie più forti di questa estate 2021, la fine della storia tra Federico Rossi e Paola di Benedetto non ha lasciato indifferenti i tanti fans. Era il 10 giugno 2021 quando, dopo 3 anni di relazione, la modella ex madre natura di Ciao Darwin oggi speaker di RTL 102.5 aveva annunciato tutto via social:

Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli.

Lei stessa affermò che l’affetto nei confronti di Federico era rimasto comunque intatto, senza nessun tipo di risentimento. Ritroviamo oggi quelle stesse parole in un’intervista del cantante al Corriere della sera. Strade diverse, vite diverse ma una complicità che non svanisce. Lui conferma, da mesi non fanno più coppia fissa e mentre c’è chi prova a sperare nel ritorno di fiamma, i due crescono in altri ambiti.

Lei ormai voce affermata della radiofonia, mentre lui si gode il successo del tormentone realizzato con la cantante Annalisa, Movimento lento. A proposito del suo nuovo progetto da solista, Federico ora vorrebbe guardare avanti con obiettivi che hanno un nome e un palco: Sanremo. La sua necessità adesso è quella di esprimersi al meglio e lo sottolinea con forza.

Come evidenzia allo stesso modo il legame che si era instaurato con Benjamin Mascolo. Occasione sì per confermare l’amicizia rimasta intatta, ma anche per tornare sui motivi che hanno spinto i due alla scissione del duo. Federico Rossi ammette che con il tempo non è più riuscito a trovare spazio all’interno di quello che era un progetto “teen idol”. Per questo oggi si dice felice di essere “fluido, libero e motivato”.

Le dichiarazioni: