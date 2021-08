Uomini e Donne, Gemma Galgani si è rifatta il seno?

Nuovo anno di Uomini e Donne in arrivo, nuovo ritocchino per Gemma Galgani. All’esordio del suo undicesimo anno nella trasmissione di Maria de Filippi (prima puntata lunedì 13 settembre 2021), pare che la dama torinese abbia deciso di rimettere mano al suo aspetto.

Secondo quanto trapela dal settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, dopo il ritocchino al naso di un anno fa esatto ora toccherebbe al seno: “Io ho 70 anni, ho un entusiasmo di vita che non è paragonabile all’età anagrafica” disse nel filmato che dimostrò l’operazione al naso davanti al professor Marco Gasparotti (il chirurgo estetico dei vip).

Il mio intento sarebbe quello di avvicinare la distanza tra età anagrafica e quella che sento. Ci tengo tantissimo a rimanere me stessa. Non mi rassegno ai 70 anni, penso che ogni giorno sia un inizio, non un arrivo.