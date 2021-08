Mia Ceran ha partorito: è nato Bruno Romeo

Mia Ceran è diventata mamma! La notizia è arrivata direttamente dalla stessa conduttrice e giornalista tramite il suo account instagram con queste parole:

Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo.

Nello scatto sono immortalati i piccoli piedi su di una leggera copertina a coprirli. Centinaia di migliaia di commenti son seguiti, da Antonella Clerici ad Alessandro Cattelan, Victoria Cabello, Francesca Barra, Marco Mazzocchi, Ubaldo Pantani (con lei lavora a QCC) e i tanti followers che la stimano.

La famiglia si è effettivamente allargata e la stessa conduttrice di Quelli che il calcio lo aveva confermato non solo annunciando la dolce attesa durante la trasmissione di Rai 2 lo scorso mese di aprile, ma confermandolo qualche mese dopo tramite una foto emblematica lanciata sempre tramite i social: “A tutti voi che avete scritto o mandato un pensiero gentile in queste ore per la nostra famiglia che cresce: Grazie di cuore. Mia, Federico e il cane Tito“. Federico Ferrari, manager della Diesel e adesso anche papà di Bruno Romeo è al settimo cielo.

Di lui Mia Ceran parlò per la prima volta in un’intervista al settimanale F affermando:

Viviamo insieme, si chiama Federico Ferrari e non c’entra col mio mondo ed è un uomo molto solido, molto amorevole. Ho avuto sempre relazioni lunghe e sono una convivente seriale. Credo nella quotidianità, credo nello sforzo di piacersi e amarsi ogni giorno. In questi tempi dove tutto si consuma in fretta, credo nell’afflato alla stabilità.

La sua voglia di maternità non era mai stata un tabù: