Kikò Nalli ha definitivamente archiviato la sua storia con Ambra Lombardo, che oggi sembra aver ritrovato la felicità accanto a Lorenzo Cascino.

La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo non è finita nel migliore dei modi e oggi l’ex marito di Tina Cipollari preferirebbe non sapere nulla dell’ex compagna (che nel frattempo ha annunciato che presto sposerà Lorenzo Cascino): “Ambra? Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”, ha confessato Kikò a Nuovo.

Kikò Nalli contro Ambra Lombardo

Mentre Ambra Lombardo sembra aver ritrovato la felicità accanto all’imprenditore Lorenzo Cascino (che nelle ultime ore le ha chiesto di sposarlo) Kikò Nalli sembra aver definitivamente archiviato la sua storia d’amore con la professoressa, iniziata nella casa del GF Vip e naufragata in un nulla di fatto dopo oltre un anno.

Nel corso dei mesi i due si sono scagliati frecciatine e accuse reciproche e la Lombardo ha anche affermato che, a suo avviso, Kikò sarebbe stato ancora innamorato dell’ex moglie, Tina Cipollari. Il famoso hair stylist riuscirà a ritrovare la serenità in amore? In tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più sulla sua vita privata.

