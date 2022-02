Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato via social la nascita del loro bambino, il piccolo Gabriele.

Con enorme gioia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato la nascita del loro primo bambino, Gabriele. Per la modella si tratta in realtà del secondo figlio visto che aveva già avuto una bambina, Nina, insieme all’ex marito, Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori

Fiocco azzurro per Clizia Incorvaia: lei e Paolo Ciavarro hanno dato il benvenuto al piccolo Gabriele, di cui in questi mesi avevano svelato l’attesa e raccontato ogni giorno la gravidanza via social. La coppia – il cui amore è sbocciato al GF Vip – è più felice che mai e alla loro felicità si è unita anche la nonna Eleonora Giorgi, impaziente di poter stringere tra le braccia il suo nipotino. Molto presto Clizia potrà lasciare la clinica in cui è nato il piccolo e fare ritorno a casa, dove ad attenderli è rimasta la piccola Nina (curiosa di conoscere il suo fratellino).

Dopo la nascita del figlio la modella e Ciavarro hanno confessato che inizieranno a progettare il loro matrimonio, e in tanti sperano che la coppia convoli a nozze prima della fine del 2022. I due al momento convivono a Roma e sembrano essere più felici e uniti che mai.

