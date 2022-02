Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non sono più riusciti a trattenere il segreto sul nome del loro bambino e lo hanno svelato ai fan via social.

Mancano ormai pochi giorni alla nascita del loro bambino e sui social Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia – che hanno festeggiato il loro secondo anniversario – hanno deciso di rompere il silenzio e svelare ai fan quale sarà il nome del piccolo in arrivo: “8 Febbraio 2022 festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele”, ha scritto la modella nel suo post via social, che ha fatto il pieno di like.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il nome del figlio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di chiamare il loro bambino Gabriele. La notizia era già stata anticipata – ma senza conferme – dalla nonna Eleonora Giorgi, alcuni mesi fa.

La coppia ha festeggiato due anni d’anniversario e presto la modella darà alla luce il loro primo figlio (il secondo per lei che è già madre di Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina). Clizia e Paolo si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip 4 e la loro storia d’amore è diventata presto importante: dopo aver acquistato una casa insieme a Roma e aver annunciato l’arrivo del loro bebè, la coppia ha svelato che prossimamente convolerà a nozze.

