Da alcuni mesi Gabriel Garko sembra aver trovato la felicità accanto al fidanzato Matia Emme che, come specificato dallo stesso attore, non apparterrebbe dal mondo dello spettacolo. L’attore ha svelato a Chi che non gli dispiacerebbe iniziare presto a pensare a un figlio insieme al suo compagno: “Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Questo è un sogno che nutro da tanto tempo. La persona giusta è accanto a me. Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà. Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo”, ha confessato l’attore.

Gabriel Garko: il desiderio di un figlio

Pur non avendo ufficializzato ancora la sua storia d’amore con Matia Emme, Gabriel Garko non ha fatto segreto che, presto, gli piacerebbe formare una famiglia insieme al compagno. L’attore non ha mai fatto segreto di desiderare un bambino e oggi, finalmente, sembra aver trovato la persona adatta a lui. “Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto. Stiamo davvero bene tra noi. Sono molto felice. Se Matia è la persona giusta per condividere il futuro? Penso di sì”, ha rivelato l’attore a Chi, più felice che mai.

