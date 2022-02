Silvia Toffanin debutta come conduttrice di Striscia la Notizia. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla vicenda.

I canali ufficiali di Striscia la Notizia hanno fatto sapere che la celebre conduttrice Silvia Toffanin debutterà al timone del famoso Tg satirico al fianco di Ezio Greggio. I due saranno i conduttori dello show dal 21 al 28 febbraio, per poi essere sostituiti dalla coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini, che già sono stati conduttori del programma in alcune precedenti edizioni.

Silvia Toffanin

Silvia Toffanin e Ezio Greggio: la conduzione di Striscia la Notizia

Per la prima volta Silvia Toffanin apparirà in veste inedita di conduttrice a Striscia la Notizia: al fianco della celebre moglie di Pier Silvio Berlusconi sarà presente Ezio Greggio, rimasto “orfano” del suo storico collega, Enzo Iacchetti, che è risultato positivo al Coronavirus alcuni giorni fa.

Silvia Toffanin è senza dubbio una delle regine indiscusse della tv degli ultimi mesi: dopo aver ridimensionato il ruolo di Barbara D’Urso, Mediaset ha affidato a lei la fascia del sabato e della domenica pomeriggio (in cui va in onda Verissimo). Per la conduttrice si tratta di un importante risultato e in tanti si chiedono cosa le riserverà ancora il futuro.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG