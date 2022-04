All’Isola dei Famosi 2022 si è accesa una diatriba tra Jeremias Rodriguez, suo padre Gustavo, Ilona Staller e Lory Del Santo.

Jeremias Rodriguez si è scagliato contro Ilona Staller e Lory Del Santo e ha scatenato una bufera. All’Isola dei Famosi ha infatti insinuato che esisterebbero “due gruppi” tra i concorrenti e ha affermato che a farglielo notare sarebbe stata Lory Del Santo. Per tutta risposta Jeremias se l’è quindi presa con la naufraga e si è rivolto al suo compagno, Marco Cucolo, tuonando:

“Ilona ha detto che le hanno riferito che ci sono due gruppi. Sarà stata Lory a dire questo. Ilona lo hai detto o non lo hai detto che ci sono due gruppi? Parla, nessuno ti sta attaccando, semplicemente parla. Hai parlato? E non hai detto niente come sempre. È stata Lory a dirti questo?”, ha dichiarato Jeremias, e ancora: “E tu Marco dille qualcosa alla tua fidanzata, che si deve comportare da persona normale, che continua a portare casini nel gruppo”.

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez contro Lory Del Santo

Gli animi sono alquanto tesi all’Isola dei Famosi e nelle ultime ore Jeremias Rodriguez ha sollevato una marea di polemiche per le sue affermazioni offensive sul conto di Lory Del Santo. Nei giorni scorsi Jeremias ha discusso anche con altri naufraghi e ha manifestato il suo disappunto verso Nicolas Vaporidis (che l’avrebbe spinto persino a minacciare di lasciare il programma).

Al momento la Del Santo non ha replicato alle parole di Jeremias, ma sui social in tanti si sono scagliati contro il fratello minore di Belen chiedendo che contro di lui vengano presi provvedimenti. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

