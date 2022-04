A poche ore dal loro ingresso all’Isola dei Famosi 2022 Edoardo e Guendalina Tavassi hanno finito per dirsene di tutti i colori.

Come qualsiasi altra coppia di fratelli, anche Guendalina e Edoardo Tavassi hanno finito per dirsene di tutti i colori all’Isola dei Famosi. Guendalina ha criticato suo fratello affermando che fosse troppo pigro e che non sapesse cucinare, e per tutta risposta lui ha replicato affermando: “Ha un modo di dire le cose a volte che mi fa rosicare. Ciao Guendalì, Roma. Voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione. Guendalina, a me non mi va di sentire str****te. Io sento str****te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo. Non voglio sentire stro****te, tutto il tempo a dire caz**te”.

Guendalina Tavassi: la lite con Edoardo Tavassi

Guendalina e Edoardo Tavassi hanno avuto un acceso scontro all’Isola dei Famosi, ma fortunatamente tra i due si sarebbe risolto tutto per il meglio. I fan del programma sono impazienti di sapere come andranno le cose tra i due fratelli nelle prossime settimane di permanenza al reality show e a tutti sembra chiaro che quella avuta nelle scorse ore non sarà l’unica discussione tra i due.

Lo stesso Edoardo, in seguito alla lite, ha affermato che pur non sopportando sua sorella le vorrebbe comunque bene: “Domani mi rifarà inc**zà, perché è così. E dopodomani rifaremo pace, poi me rinc**zo n’altra volta. Sarà sempre così. Fratello e sorella, fine“, ha ammesso. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

