Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è stato espulso dall’Isola dei Famosi per aver bestemmiato in diretta tv.

Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è stato espulso dall’Isola dei Famosi 2022 per aver pronunciato una bestemmia. Michetti era praticamente appena entrato nel programma e quindi la sua squalifica immediata ha sollevato non poche polemiche in rete. La produzione del reality show ha annunciato la sua espulsione immediata con un comunicato ufficiale in cui si legge: “Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile”.

Silvano Michetti espulso dall’Isola dei Famosi

Una bestemmia pronunciata in diretta tv è costata cara a Silvano Michetti, che è stato espulso dal programma in meno di un batter di ciglia. L’ex concorrente ha pronunciato la frase incriminata non appena ha messo piede su Playa Accopiada con il compagno d’avventura Nick Luciani. Non è la prima volta che un concorrente viene eliminato per questo genere di motivo: nel 2006 anche Massimo Ceccherini è stato squalificato per aver pronunciato una frase blasfema in diretta tv ei lo stesso è capitato anche a Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip.

Al momento Silvano Michetti non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti tra i fan dei Cugini di Campagna sperano di saperne presto di più.

