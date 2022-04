Ursula Bennardo ha scagliato una frecciatina contro Ida Platano, che come lei è diventata celebre grazie a Uomini e Donne.

Oggi Ursula Bennardo ha trovato la serenità accanto a Sossio Aruta, con cui ha avuto una bambina. Al magazine di Uomini e Donne l’ex volto del dating show ha rivelato come starebbero andando le cose nel suo privato e ha scagliato una frecciatina contro Ida Platano, che oggi sta cercando di trovare di nuovo l’amore nel programma di Maria De Filippi.

Ursula ha specificato che lei e Ida sarebbero molto diverse e inoltre ha detto che, a differenza sua, Ida “partirebbe a mille” nelle relazioni: ”Penso che concretizzare in fretta sia un atteggiamento che fa scappare chi ti sta di fronte. Purtroppo penso che la felicità bisogna prima trovarla in se stessi per poter poi trovare un amore, ma non dipendendo da esso…”.

Ursula Bennardo: la frecciatina a Ida Platano

Ursula Bennardo ha confessato che, a suo avviso, Ida Platano dovrebbe cercare la felicità in se stessa prima di “partire a mille” con i suoi corteggiatori (che forse proprio per questo “fuggirebbero a gambe levate”).

Ida è tornata a Uomini e Donne dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri (che proprio in questi giorni è tornato a sua volta all’interno del dating show). In tanti sono curiosi di sapere se finalmente riuscirà a trovare la persona adatta a lei o se diventerà – come ipotizzato da qualcuno – la perfetta “sostituta” di Gemma Galgani all’interno del programma.

