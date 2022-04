Elena Morali è molto cambiata rispetto a 10 anni fa, quando partecipò per la prima volta a La Pupa e il Secchione.

A La Pupa e il Secchione la showgirl Elena Morali è stata travolta dalle critiche per i suoi abusi con la chirurgia plastica. Lei stessa ha replicato alle critiche affermando al programma tv: “Che dire? Io non faccio male a nessuno, sono i miei soldi, se pago per ritoccarmi non credo ci sia niente di male. Devo piacere a me“. Nel frattempo le foto di come era in passato stanno facendo il giro dei social e in tanti tra i fan trovano che sia irriconoscibile.

Elena Morali: la chirurgia plastica

Elena Morali ha abusato della chirurgia plastica? In molti trovano che la showgirl sia molto cambiata rispetto al passato e a La Pupa e il Secchione le concorrenti Emy ed Asia le hanno riservato aspre critiche proprio per via del suo aspetto:

“Per me una ragazza è bella quando è naturale e basta. Elena brutta non è però secondo me state esagerando [a dire che è bella, ndr]. Si è rifatta ma secondo me ha esagerato un pochino, gli occhi non sono bellissimi“, ha dichiarato Emy al programma tv. Elena Morali al momento sembra non curarsi delle critiche di questo tipo e ha sottolineato di essere felice del proprio aspetto.

